Accelera la pandemia di Coronavirus nel mondo, quasi 10mila decessi in un giorno (Di sabato 25 luglio 2020) Accelera la pandemia da Coronavirus nel mondo . Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.196),... Leggi su feedpress.me

AmicideiBambini : Emergenza #Coronavirus in #Africa: mancano le mascherine. #Continuiamodaibambini ?? - marcopalears : @antonioripa 1 Il Covid è un'invenzione 2 Il Covid arriva con i migranti (contraddizione con il punto 1, ma io vot… - mauro40981997 : RT @_A_mors: ?? Ciò ho sempre pensato! Il Prof. Klaus Buchner (fisico e parlamentare tedesco dei Verdi) sottolinea: “Esistono prove scientif… - _A_mors : RT @_A_mors: ?? Ciò ho sempre pensato! Il Prof. Klaus Buchner (fisico e parlamentare tedesco dei Verdi) sottolinea: “Esistono prove scientif… - impresacity : Fabio Fregi: l'Italia accelera verso l'innovazione e il cloud @GoogleCloud: L'emergenza della pandemia ha spinto le… -

Ultime Notizie dalla rete : Accelera pandemia

Gazzetta del Sud

Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.Fatti, nomi e tensioni a cavallo tra Usa e Ue con Case come Pfizer, Astrazeneca, Moderna e non solo che rincorrono finanziamenti statali per il vaccino anti Covid. L’approfondimento dell’Economist È f ...