X Factor, Emma Marrone non ci sta e chiarisce: “Non l’ho tradita” (Di venerdì 24 luglio 2020) Novità davvero importanti per il futuro lavorativo di Emma Marrone, pronta ad essere davvero protagonista in X Factor come giudice: l’annuncio! Emma Marrone sarà protagonista come giudice di X-Factor in vista della prossima stagione rinunciando così al ruolo di coach di Amici. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” la stessa cantante italiana ha svelato: … L'articolo X Factor, Emma Marrone non ci sta e chiarisce: “Non l’ho tradita” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

naliemma4ever : RT @MelyCappelletti: ?? Emma a «X Factor»: «Manuel Agnelli tenerissimo. Non ho tradito Maria» - - DanielaLoBianco : Emma a «X Factor»: «Manuel Agnelli tenerissimo. Non ho tradito Maria» - MelyCappelletti : ?? Emma a «X Factor»: «Manuel Agnelli tenerissimo. Non ho tradito Maria» - - _aaanto_ : Emma a «X Factor»: «Manuel Agnelli tenerissimo. Non ho tradito Maria» - Italia_Notizie : Emma a «X Factor»: «Manuel Agnelli tenerissimo. Non ho tradito Maria» -