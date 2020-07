Ulivieri: "Il gioco del Napoli di Sarri non è replicabile alla Juve, i calciatori non sono quelli..." (Di venerdì 24 luglio 2020) Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, sottolinea i meriti di Sarri nel delicato momento che il tecnico bianconero sta attraversando: "La Juve che perde tutte queste gare fa un po' specie ed è normale che ci possano esser ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ulivieri: 'Il gioco del Napoli di Sarri non è replicabile alla Juve, i calciatori non sono quelli...' -

Ultime Notizie dalla rete : Ulivieri gioco

TUTTO mercato WEB

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri è stato intervistato in esclusiva da Tmw. Il tecnico ha anche spaziato in materia Juventus e Maurizio Sarri. Sulla Juventus: "Chi è alla Juve non è abi ...Una big per la squadra femminile: approda alla corte di Ulivieri Sandy Iannella, ex azzurra agli Europei. Per lei 4 scudetti e oltre 100 reti segnate in serie A Pontedera In attesa di alcune novità s ...