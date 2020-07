Ucraina, Lucescu, mito Shakhtar, alla Dinamo Kiev. E i tifosi... (Di venerdì 24 luglio 2020) 'Mi mancava l'Ucraina'. Appena sbarcato a Kiev l'altro ieri il 74enne Mircea Lucescu ha aperto il suo sorriso. Finalmente a casa, sembrava dire. E poi per 9 milioni di euro in 3 stagioni, non male... ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : L’arte di Lucescu, gallerista del pallone e uomo dei sogni: Hagi a Brescia, il Brasile in Ucraina: L’arte di Lucesc… - EUROCHAMPION : RT @Gazzetta_it: #Lucescu, il monumento dello #Shakhtar va alla #DinamoKiev. E i tifosi non ci stanno #Ucraina - Gazzetta_it : #Lucescu, il monumento dello #Shakhtar va alla #DinamoKiev. E i tifosi non ci stanno #Ucraina - sportli26181512 : Lucescu, il monumento dello Shakhtar va alla Dinamo Kiev. E i tifosi non ci stanno: Lucescu, il monumento dello Sha… - sportli26181512 : Dinamo Kiev, Lucescu è il nuovo allenatore: L'allenatore rumeno torna ad allenare in Ucraina, ma questa volta sulla… -