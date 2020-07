Tutti i libri da non perdere su partiti, elezioni e sistemi elettorali (Di venerdì 24 luglio 2020) La bibliografia di YouTrend: ecco la prima serie di libri che secondo noi non potete non leggere! Che estate sarebbe senza delle buone letture? Quale libro non può assolutamente mancare sotto l'ombrellone? Per dare dei consigli di lettura a Tutti gli appassionati di politica che ci seguono (tra cui, probabilmente, ci siete anche voi) abbiamo deciso di raccogliere una bibliografia con tutto quello che, secondo noi, non potete non leggere. Nel farlo, però, ci siamo resi conto che i libri (...) - Politica / Politica, libri, , Lettura, Consigli per la lettura Leggi su feedproxy.google

Che estate sarebbe senza delle buone letture? Quale libro non può assolutamente mancare sotto l’ombrellone? Per dare dei consigli di lettura a tutti gli appassionati di politica che ci seguono (tra cu ...

Arriva a Varese il bookcrossing

VARESE – Anche a Varese è possibile mettere in pratica il book crossing, ovvero il progetto che mette in condivisione i libri creando un libero scambio tra i lettori. Farlo poi sarà ancora più bello p ...

