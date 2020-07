Trieste, immigrato nudo fa atti osceni davanti ai bagnanti e ai bambini sulla spiaggia di Barcola (Di venerdì 24 luglio 2020) È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale l’ucraino di 32 anni che ieri, completamente nudo, ha iniziato a toccarsi le parti intime davanti ai bagnanti di Barcola, a Trieste, fra i quali tanti minori e bambini. atti osceni e ubriachezza molesta: denunciato ucraino L’uomo era completamente ubriaco e la polizia, allertata dalle chiamate degli stessi bagnanti, ha faticato non poco a contenerlo. L’ucraino è stato anche sanzionato per ubriachezza. L’episodio di ieri non è, per altro, isolato. Mercoledì, sempre nella zona di Barcola, se ne era registrato uno simile, e forse perfino più ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Trieste immigrato Immigrazione e Coronavirus, Riccardi: "Molta preoccupazione, flusso di persone fuori controllo" TRIESTEALLNEWS Notizie dalla Giunta

Trieste, 23 lug - La Protezione civile del Friuli Venezia ... dichiarata ieri "zona rossa" per il Covid-19 dal sindaco di Udine, nella quale si trovano gli immigrati posti in quarantena dopo ...

Friuli. Il presidente Fedriga: “Non siamo più disposti ad accogliere migranti irregolari”

Roma, 22 luglio 2020 – “Il Friuli Venezia Giulia non è disposto ad accogliere altri migranti irregolari”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a margine della presentazi ...

