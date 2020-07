Tor San Lorenzo nuova ‘terra dei fuochi’: discariche abusive date alle fiamme nella notte (Di venerdì 24 luglio 2020) Ricorda un po’ la terra dei fuochi ciò che sta accadendo ad Ardea, precisamente nella frazione di Tor San Lorenzo, dove da giorni si stanno verificando diversi roghi tossici. Sembrerebbe che durante la notte vengano date alle fiamme delle vere e proprie mini discariche abusive. Decine e decine di sacchi della spazzatura vengono abbandonati quotidianamente lungo le strade del quartiere e, quando i cumuli di rifiuti si fanno “ingombranti” questi vengono dati alle fiamme. La situazione sta diventando davvero insostenibili per i residenti, i quali hanno più volte allertato sia le autorità che l’Amministrazione comunale. Il fenomeno però, purtroppo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tor San Lorenzo nuova ‘terra dei fuochi’: discariche abusive date alle fiamme nella notte - gdt62 : RT @PiccoloAmerica: Aspettando il #CinemaTroisi, stasera a San Cosimato ci sarà @LelloArena10 con cui ricorderemo tutti insieme il grande #… - AntonellaChessa : RT @PiccoloAmerica: Aspettando il #CinemaTroisi, stasera a San Cosimato ci sarà @LelloArena10 con cui ricorderemo tutti insieme il grande #… - marinamogarelli : RT @PiccoloAmerica: Aspettando il #CinemaTroisi, stasera a San Cosimato ci sarà @LelloArena10 con cui ricorderemo tutti insieme il grande #… - gmslongo : RT @PiccoloAmerica: Aspettando il #CinemaTroisi, stasera a San Cosimato ci sarà @LelloArena10 con cui ricorderemo tutti insieme il grande #… -

Ultime Notizie dalla rete : Tor San

IlFaroOnline.it

Un aiuto alle realtà culturali che operano in periferia. La Regione Lazio e l’Ater Roma hanno deciso di abbattere i canoni di affitto alle realtà che operano lontano dai riflettori. Gli abbattimenti d ...Street art per dire grazie ai tantissimi medici e infermieri che in questi mesi non si sono fermati un attimo nella lotta contro il coronavirus. Negli ospedali del Lazio parte il progetto “Diciamo ins ...