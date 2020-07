Slack accusa Microsoft: concorrenza sleale (Di venerdì 24 luglio 2020) Slack contro Microsoft: reclamo alla Commissione Europea per accusare Microsoft di concorrenza scorretta. La società protagonista di questa vicenda, realizza e gestisce un popolare software di chat e strumenti per la collaborazione in ambito aziendale. Il reclamo presentato accusa Microsoft di abusare della propria posizione dominante sul mercato, per impedire ai concorrenti di avanzare nel settore. In particolare, l’accusa riguarda l’avere integrato Teams, un software simile a Slack, all’interno del suo popolare pacchetto Office, in modo da non rendere necessario il ricorso a soluzioni esterne, determinando l’impossibilità per aziende come Slack di concorrere alla ... Leggi su quotidianpost

