Serie B 2019/2020, il programma completo della 38ª giornata: si parte il 31 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) La Lega Serie B ha ufficialmente divulgato il programma completo della 38ª giornata della Serie B 2019/2020, con sfide in contemporanea fissate il 31 luglio. Dalle ore 21.00 dell’ultimo giorno di luglio si concluderà dunque il campionato cadetto italiano, così da sancire per via definitiva i vari posizionamenti dei club, in vista di playoff e playout. Di seguito la programmazione completa. programma 38ª giornata della Serie B 2019/2020 ORE 21.00 – Ascoli – Benevento ORE 21.00 – Chievo – Pescara ORE 21.00 – Cosenza – Juve ... Leggi su sportface

Anche l'ultima giornata della regular season del campionato di Serie B 2019/2020 si giocherà alle ore 21.

