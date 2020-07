Pil, Confindustria “Risalita incompleta per la domanda bassa” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il terzo trimestre del 2020 farà registrare una variazione positiva del Pil italiano, dopo il minimo della recessione nel secondo. I dati sull’andamento a luglio sono pochi, “ma una risalita è stata a fatica avviata a maggio-giugno. Tuttavia, è stata parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando l’attività su livelli compressi. Il freno post-lockdown è la domanda che resta bassa”. E’ il quadro che emerge dal Rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria.La produzione industriale a giugno ha registrato appena un +3,9% (stime CSC), dopo il buon recupero di maggio (e il -43,1% a marzo-aprile): per Confindustria il numero cui guardare è il -16,9% dai livelli pre-Covid, ricordando che i dati recenti potranno essere ... Leggi su ildenaro

La crisi da Covid-19 presenta il conto e i costi saranno molto elevati anche in provincia di Cuneo. L’hanno spiegato stamattina (venerdì 24 luglio) nella sede di Confindustria Cuneo il presidente Maur ...

