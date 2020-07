Panico a Capri e Ischia. Le "perle" delle vacanze a rischio di nuovi focolai (Di venerdì 24 luglio 2020) Maria Sorbi Nell'isola della Piazzetta in ferie 8 romani: in 3 positivi al ritorno. Il sindaco: niente allarmi È successo a Capri ma è esattamente il rischio (annunciato) che si corre in ogni piazzetta turistica, che sia «in» o meno, in ogni spiaggia e in ogni locale affollato. Tre ragazzi romani hanno scoperto di essere positivi al Covid solo al termine della vacanza nell'isola campana, quando il danno era già stato fatto. Inutile dire che, durante pranzi, cene in riva al mare, passeggiate e serate nessuno di loro si era preso la briga di indossare la mascherina, dimenticata spesso e volentieri nella tasca dei bermuda, se non addirittura sul comodino. E figuriamoci il distanziamento sociale, questo sconosciuto in ogni località turistica. Una volta tornati a Roma, uno dei giovani ha accusato febbre e ... Leggi su ilgiornale

zazoomblog : Barca in avaria a largo di Capri: panico per le 14 persone a bordo - #Barca #avaria #largo #Capri: #panico - RedazioneTvcity : Imbarcazione in avaria al largo di Capri: panico per 14 persone salvate dalla Guardia Costiera -… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Capri Panico a Capri e Ischia. Le "perle" delle vacanze a rischio di nuovi focolai il Giornale Coronavirus, il contagio non è isolato: per la prima volta dal 18 giugno i contagi sono 300. L'Italia tutta un focolaio

Per la prima volta dal 18 giugno i nuovi casi di coronavirus tornano a sforare quota 300, esattamente 306 nelle ultime 24 ore. Erano 129 solo due giorni fa. A favorire l'escalation la miriade di focol ...

Contagi, l’Italia rischia di essere travolta, ancora

Sono esattamente 306 i nuovi casi di coronavirus ed è la prima volta dal 18 giugno che i contagi tornano ad una quota così elevata. 306 nuovi casi nelle ultime 24 ore, non succedeva dal 18 giugno. A d ...

Per la prima volta dal 18 giugno i nuovi casi di coronavirus tornano a sforare quota 300, esattamente 306 nelle ultime 24 ore. Erano 129 solo due giorni fa. A favorire l'escalation la miriade di focol ...Sono esattamente 306 i nuovi casi di coronavirus ed è la prima volta dal 18 giugno che i contagi tornano ad una quota così elevata. 306 nuovi casi nelle ultime 24 ore, non succedeva dal 18 giugno. A d ...