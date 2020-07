Orlando Bloom dice addio al suo cagnolino: ecco la sua decisione (Di venerdì 24 luglio 2020) Orlando Bloom piange la scomparsa del suo amatissimo cagnolino Mighty. L’attore è distrutto e ora ha preso una decisione per omaggiare il suo fidato compagno Foto da Instagram: @OrlandoBloomOrlando Bloom è veramente distrutto. Su Instagram ha raccontato questi difficili giorni che ha vissuto, in seguito alla scomparsa del suo amato barboncino Mighty. Il cane era scomparso da un paio di giorni e non era più tornato a casa. Sono partite le disperate ricerche. Ogni cortile, ogni posto, ogni buco è stato setacciato dall’attore de Il Signore degli Anelli, grazie anche all’ausilio di due segugi. Poi, la triste scoperta: una volta ritrovato il collarino della bestiola, si è capito il suo ... Leggi su chenews

