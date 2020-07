Omicidio Cocò: appello conferma ergastolo per autori (Di venerdì 24 luglio 2020) CATANZARO, 24 LUG - Condanna all'ergastolo confermata in appello per Faustino Campilongo, di 42 anni, e Cosimo Donato, di 41, imputati per l'Omicidio di Nicolas "Cocò" Campolongo, il bambino di tre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

atestaltasempre : RT @enricoparenti2: Giustizia è fatta - BacciGloria : RT @enricoparenti2: Giustizia è fatta - enricoparenti2 : Giustizia è fatta - fanpage : Omicidio Cocò, ucciso a 3 anni: confermato in appello l’ergastolo per i due assassini - AnsaCalabria : Omicidio Cocò: appello conferma ergastolo per autori. Bimbo di 3 anni fu ucciso con il nonno e la sua compagna |… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cocò