Nubifragio su Milano, esonda il Seveso. Strade come fiumi, sottopassaggi allagati e traffico in tilt (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo le forti piogge dell’alba su Milano e l’esondazione del Seveso, la città diventa un enorme torrente: sottopassaggi allagati e auto costrette a circolare a passo d’uomo. Il Nubifragio ha creato problemi di circolazione nella zona Nord est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città e Legnano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi invasi dall’acqua e altri allagamenti, anche a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorato il Lambro. La circolazione dei treni è bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all’infrastruttura all’altezza di Milano ... Leggi su ilfattoquotidiano

