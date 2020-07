Nubifragio a Bergamo, sottopassi allagati La strada si trasforma in fiume -Foto/Video (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalle 6 di venerdì 24 luglio una forte precipitazione con vento, pioggia e grandine si è abbattuta sulla nostra provincia. In città a Colognola il Video di una strada completamente allagata. Leggi su ecodibergamo

Dalle 6 di venerdì 24 luglio una forte precipitazione con vento, pioggia e grandine si è abbattuta sulla nostra provincia. In città a Colognola il video di una strada completamente allagata. Un forte ...

Il Centro meteorologico lombardo in un bollettino pubblicato nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio annuncia l’arrivo di persistenti temporali. Siamo alla porte di una giornata particolarmente “com ...

