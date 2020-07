NBA – Solidarietà Clippers, Lou Williams ammette: “vorrei dividere il premio di 6° Uomo dell’anno con Harrell” (Di venerdì 24 luglio 2020) I Los Angeles Clippers fanno quadrato in vista della ripartenza stagionale in quel di Orlando. La franchigia losangelina, questa stagione più che mai, è seriamente candidata alla vittoria del titolo grazie alla presenza di stelle come Kawhi Leonard e Paul George, ma anche di validi compagni come Lou Williams e Montrezl Harrell. I due appena citati sono tra i favoriti per il premio di Sesto Uomo dell’anno, riconoscimento che va al miglior giocatore in uscita dalla panchina. Lou Williams ha messo insieme 18.7 punti e i 5.7 assist di media, Montrezl Harell invece 18.6 punti e 7.1 rimbalzi. ‘Sweet Lou’ ha ammesso ad ESPN che gli piacerebbe condividere il premio con il compagno: “entrambi ci siamo sacrificati molto in questa ... Leggi su sportfair

