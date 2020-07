Nba: Lakers ko con Dallas, Belinelli battuto dai Bucks (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA - E' stata solo un'amichevole, ma ha suscitato una certa impressione in Nba la sconfitta dei Los Angeles Lakers con i Dallas Mavericks nella loro prima partita dopo il lungo stop per la pandemia. ... Leggi su corrieredellosport

makaka_dotcom : RT @sportface2016: #NBA, sconfitta a sorpresa in amichevole per i #Lakers contro #Dallas - sportface2016 : #NBA, sconfitta a sorpresa in amichevole per i #Lakers contro #Dallas - sportli26181512 : NBA: Marjanovic stoppa Howard due volte senza saltare e se la ride. VIDEO: Il lungo dei Mavericks - protagonista de… - AntonioCorsa : Se tifate Lakers o siete curiosi o siete appassionati di NBA e volete discutere con tifosi dei Lakers (la chat è mo… - sportli26181512 : NBA, LeBron James: “Il Black Lives Matter non è un movimento, ma uno stile di vita”: Il n°23 dei Lakers chiude con… -