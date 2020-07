MotoGP, Yamaha davanti a tutti nella FP1 del GP d’Andalucia (Di venerdì 24 luglio 2020) MotoGP, il resoconto delle prove libere del GP d’Andalucia: Maverick Vinales davanti a tutti nella FP1. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Le prove libere del GP d’Andalucia, secondo appuntamento con il Mondiale della MotoGP, si sono aperte nel segno della Yamaha. Maverick Vinales davanti al compagno di squadra Valentino Rossi, staccato solo di un decimo. Terzo posto per Brad Binder che precede Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Miguel Oliveira, Takaaki Nakgami, Aleix Espargaro e Andrea Dovizioso. Indietro sia Danilo Petrucci (16°) che Francesco Bagnaia (17°). Sol 13esimo Fabio Quartararo. @mvkoficial12 and @ValeYellow46 get @YamahaMotoGP off to a flyer!@BradBinder 41 is their nearest challenger with three ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul GP di Jerez in Spagna di MotoGP: 'Yamaha si è spenta in rettilineo' #SkyMotoGP #SkyMotori… - gponedotcom : FP2 MotoGP Andalusia: cronaca LIVE minuto per minuto da Jerez: Nella prima sessione le Yamaha hanno dettato il pass… - it_mainsport : RT @it_mainsport: Le due #YAMAHA ufficiali hanno chiuso davanti a tutti nelle Libere 1 della #MotoGP d’ Andalusia. La Yamaha di #Vinales ha… - FormulaPassion : #MotoGP | #AndaluciaGP 2020, #FP2 – DIRETTA -