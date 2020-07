Milano allagata da un violento temporale. Esonda il fiume Seveso (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Milano provocando allagamenti in alcune zone della città. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco che riguardano in particolare i quartieri a nord del capoluogo lombardo dove scorre il fiume Seveso che è Esondato. Sotto controllo anche il fiume Lambro nella zona est. Problemi in alcuni scantinati e sottopassi. Difficoltà per qualche linea tranviaria, sempre nei quartieri a Nord, a Niguarda principalmente proprio a causa dell'uscita del Seveso, sostituite con autobus. Sono oltre 200 le chiamate di soccorso arrivate alla centrale dei vigili del fuoco di via Messina a Milano da stamattina alle 6, quando ... Leggi su agi

