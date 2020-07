Migranti: la redistribuzione di clandestini positivi provoca proteste in tutt’Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) La decisione, obbligata, del ministro degli Interni Luciana Lamorgese di redistribuire dalla Sicilia al resto del territorio nazionale i Migranti che continuano a sbarcare con mezzi di fortuna sulle coste di Lampedusa e dell'isola maggiore ha provocato la protesta violentissima di sindaci e politici locali, di ogni colore Leggi su firenzepost

La decisione, obbligata, del ministro degli Interni Luciana Lamorgese di redistribuire dalla Sicilia al resto del territorio nazionale i migranti che continuano a sbarcare con mezzi di fortuna sulle ...

Ocean Viking, fermo amministrativo per la nave da soccorso

Dopo l‘autorizzazione allo sbarco di 180 migranti a Porto di Empedocle dello scorso 5 luglio, guai in vista per Ocean Viking, la nave da soccorso migranti della Sos Mediterranee ormeggiata nel porto s ...

