Mantova, calano i reati: crollo dei furti ma è boom di maltrattamenti in famiglia (Di venerdì 24 luglio 2020) Mantova, 24 luglio 2020 - crollo dei furti , impennata dei maltrattamenti in famiglia: è il bilancio della criminalità dopo Covid a Mantova e nella sua provincia. Lo ha tracciato ieri il questore ... Leggi su ilgiorno

Mantova, 24 luglio 2020 - Crollo dei furti ... In particolare i furti sono calati due terzi (quelli aggravati da 195 di due anni fa a 43, per esempio). Stessa dinamica per quelli in abitazione (forse ...Tra Como, Lecco e Sondrio oggi, mercoledì 22 luglio, tre contagiati: uno per provincia. «I dati di oggi -- ha fatto rilevare l’assessore Giulio Gallera - sono particolarmente incoraggianti, nelle prov ...