Liverpool, Klopp mantiene la promessa: medaglia di campione d’Inghilterra anche a Elliott (Di venerdì 24 luglio 2020) Cinque presenze, queste quelle che servivano ad Harvey Elliott, Neco Williams e Curtis Jones affinché ricevessero la consueta medaglia di campione d'Inghilterra, premio individuale che spetta a chi vince la Premier League. Invece, purtroppo, non sono riusciti a scendere in campo per ottenere ufficialmente il premio.Peccato, però, che il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp abbia comunque deciso di fare di testa sua...Elliott con la medaglia"Preferirei di nuovo pensare alla regola e farla in modo che se giochi una partita ottieni una medaglia. Perché bisogna avere cinque presenze per prendere la medaglia? Non lo trovo giusto, questi ragazzi otterranno una medaglia al 100%, anche se ... Leggi su itasportpress

