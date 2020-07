Legge elettorale, la maggioranza è divisa sul nuovo testo base (Di venerdì 24 luglio 2020) L’esame alla Camera dei Deputati sulla nuova Legge elettorale, calendarizzato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, avrebbe dovuto iniziare lunedì 27 luglio. Uno stop bipartisan, tuttavia, è arrivato da Italia Viva e da tutto il centrodestra, che si sono opposti durante la riunione preliminare dell’Ufficio di Presidenza della Camera. Nuova Legge elettorale: cosa prevede Il disegno di Legge del Brescellum, questo il nome della possibile nuova Legge elettorale, è stato presentato dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia. Prevede 391 seggi, che verranno assegnati con un metodo proporzionale, e uno sbarramento al 5%. Il sistema del Brescellum contempla, ... Leggi su notizieora

