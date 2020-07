L’annuncio di Spadafora: “A settembre tifosi di nuovo allo stadio” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un annuncio importante, un altro passo verso un ritorno ad una normalità comunque controllata e parziale. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, nel corso di un’intervista rilasciata al Gr1 Rai, ha affermato che “a settembre i tifosi saranno di nuovo allo stadio. Ovviamente, il tutto, nel rispetto delle necessarie precauzioni e se la curva epidemiologica ce lo consentirà. Quindi non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”. Riapertura, ma parziale, un po’ come si vocifera da tempo. Ma è già qualcosa, è già un passo avanti. Un altro, dopo quello di riprendere (e portare a conclusione) i campionati in seguito a mesi di lockdown ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Pubblico negli #stadi: l'annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo #Spadafora - Diffidato_ : RT @DiMarzio: Pubblico negli #stadi: l'annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo #Spadafora - CalcioWeb : L'annuncio di #Spadafora: 'A settembre tifosi di nuovo allo stadio' - - enricolanza : RT @DiMarzio: Pubblico negli #stadi: l'annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo #Spadafora - Fiorentinanews : L'annuncio di @vinspadafora: 'Tifosi allo stadio da settembre, ma non sarà come prima' #Fiorentina #Spadafora -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Spadafora Ripresa serie A, la decisione sul campionato, Spadafora: «Si gioca il 20 giugno» Corriere della Sera