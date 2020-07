'Lacci' di Luchetti film di apertura della Mostra di Venezia (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - Lacci, diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi è il ... Leggi su corrieredellosport

Set of "Lacci" by Daniele Luchetti. in the picture Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Giulia De Luca and Joshua Cerciello. Photo by Gianni Fiorito This photograph is for editorial use only, the ...è Daniele Luchetti. Lui pure sembrava in corsa per il festival di quest’anno e non è stato annunciato tra i titoli Cannes-labeled. Il suo film, Lacci, potrebbe essere una perfetta apertura (se mai si ...