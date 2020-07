“La pipì”. La vita in diretta estate: ennesima gaffe di Sandra Milo: la conduttrice in studio senza parole (Di venerdì 24 luglio 2020) Una delle rivelazioni di “La vita in diretta estate”, in onda ogni pomeriggio su Rai Uno, è la strepitosa coppia di mamma e figlia: Sandra Milo e Debora Ergas, ribattezzate “Occhi di gatto”. L’attrice, che è sbarcata anche su Instagram tra amarcord strepitosi e video divertenti tra cui l’indovina Amuchina, ha conquistato ancora una volta i telespettatori con la sua dolcezza e un pizzico di ironia, spalleggiata dalla figlia. Le due sono state promosse inviate speciali in coppia e girano l’Italia per conto della trasmissione, in cerca di curiosità. Una delle tappe di Sandra Milo e Debora Ergas è stata a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, per una degustazione speciale di prodotti locali. ... Leggi su caffeinamagazine

steakypeaky : Sono a dormire da una mia amica e come sempre io mi sono svegliata prima di lei Che palle Mi scappa anche la pipí - bazzestrane : DEVO FARE LA PIPÌ - Gianfra12198016 : @senzailmiocory Una mattina mi dicono che si era impiccato....sono passati 6 mesi e ancora sono scioccato....mi sta… - Giulia_DT : Merak ha appena fatto la pipì sulla gamba di un signore, immagino l'abbia preso per un albero perché era da parecch… - makeup_ban_ale : @T0VCHY Ma no tranqui sono gli 'angieli ke fnno la pipi xdxdxd' -

Ultime Notizie dalla rete : “La pipì” Cent’anni fa nasceva Luigi Comencini: Andrea Balestri ricorda il suo “Pinocchio” ciociariaoggi.it