Koulibaly: «Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere» (Di venerdì 24 luglio 2020) Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, spiegando quelle che sono le sue intenzioni per il futuro senza illudere nessuno Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, spiegando quelle che sono le sue intenzioni per il futuro senza illudere nessuno. Quest’anno il centrale ha vinto la Coppa Italia con Gattuso, portando a casa anche la qualificazione Europa League ORA TESTA AL CAMPO- «Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parlerò con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

