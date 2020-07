Inter, pronto il rinnovo per Lautaro: le cifre (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo le offensive del Barcellona, l’Inter è pronta a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez Le sirene del Barcellona su Lautaro Martinez si sono spente, almeno per il momento, e l’Inter si appresta a tenere l’argentino anche per la prossima stagione. E così, la dirigenza nerazzurra avrebbe già pronto il rinnovo di contratto per il Toro, da fargli firmare appena terminata l’annata in corso. Come riportato da SportMediaset, l’Inter avrebbe in mente di prolungare l’accordo con Lautaro fino al 2025 aumentandogli l’ingaggio fino a 5 milioni di euro più diversi bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

