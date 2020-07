I campionati nazionali a Cavaglià (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo due splendide giornate di golf e sano agonismo si sono conclusi ieri al Golf Club Cavaglià i campionati nazionali Baby Under 12 maschili e femminili che hanno visto la partecipazione di 120 ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : campionati nazionali I campionati nazionali a Cavaglià Quotidiano.net Chiusa la stagione 2019/2020 della Scherma Modica

Sancita ufficialmente dalla Federazione Italiana Scherma la cancellazione di tutti i Campionati Italiani delle varie categorie per la stagione 2019/2020, i cui palmares riporteranno per quest’anno una ...

Serie D: chiuse le iscrizioni, ben 163 domande dai club aventi diritto

Roma – Al termine della procedura di iscrizione, hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2020/2021 n. 163 società aventi diritto. Non hanno avanzato richiesta le seguenti socie ...

