Harry e Meghan denunciano i paparazzi per proteggere la privacy del figlio Archie (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutte le foto di Archie Mountbatten-Windsor sfoglia la gallery Harry e Meghan non ne possono più. Droni che, dalle cinque del mattino fino a tarda serata, volteggiano in ogni angolo dei vasti spazi all’aperto della villa di Los Angeles in cui risiedono da alcuni mesi. paparazzi che fanno buchi nell’alta recinzione di sicurezza del giardino. Elicotteri che volano basso per ore nel tentativo di sorprendere i Sussex con il figlio di 14 mesi, disturbando i vicini o svegliando il piccolo. Per questo hanno deciso di dire ... Leggi su iodonna

lpacchin : NEWS #ticino Foto rubate di Archie, Harry e Meghan denunciano i paparazzi - mauneobux : #News Ultim'ora Foto rubate di Archie, Harry e Meghan denunciano paparazzi - CorriereQ : Foto rubate di Archie, Harry e Meghan denunciano paparazzi - RossettiHermes : Foto rubate di Archie, Harry e Meghan denunciano paparazzi - Ultima Ora - ANSA - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -