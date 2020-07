GP Andalusia Jerez 2020, Dovizioso: “Feeling migliorato, ma domani sarà complicato stare davanti” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono contento perché stiamo prendendo la strada giusta, il feeling è migliorato abbastanza. Sono migliorati però anche gli altri, non basta la velocità che abbiamo”. Lo ha dichiarato Andrea Dovizioso al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Andalusia, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP sul circuito di Jerez: “Di pomeriggio col caldo si fa fatica a migliorare il tempo, tutti ci concentriamo a fare il passo gara. Guardando i tempi e il passo degli avversari penso che ancora non ci siamo – ammette il pilota forlivese della Ducati ai microfoni di Sky Sport – dobbiamo lavorare per migliorarci. Sarà complicato domani stare là davanti, ma sarà importante per la ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ?? #FP2 inedite, comanda Nakagami ?? Primi 10 in 7 decimi, Morbidelli 4°, primo degli italiani 1????? @takanakagami30 1… - SkySportMotoGP : Siamo LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208, e Sky Sport Uno, canale 201, con le #FP1 della #MotoGP a Jerez ????… - sportface2016 : #AndalusiaGP Le dichiarazioni di Andrea #Dovizioso al termine del venerdì di prove libere - FTraiettoria : MotoGP: Nakagami è il più veloce nelle FP2 del GP d’Andalusia -