Gotti: “Tutti bravi, ma che gol Fofana!” – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto al termine della sfida vinta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto al termine della sfida vinta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni dopo la domanda relativa a chi è stato il migliore in campo in una partita complicata: «Sarebbe ingeneroso segnalare qualcuno da parte mia. Tutti sono stati generosi e si sono sacrificati. Devo dire che il gol del 2-1 è un esercizio di bravura individuale di Fofana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

