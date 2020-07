Gomez: “Il Milan è veramente una bella sorpresa, l’Atalanta no. Scudetto? Dubito che la Juve lasci altri punti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Papu Gomez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole: “Il Milan è veramente una bella sorpresa, l’Atalanta no. Dopo il lockdown ha fatto dei risultati importanti e tantissimi punti. Complimenti a Pioli che ha fatto un grande lavoro. Scudetto? Ho urlato più al gol di Fofana che ad uno mio, Dubito che la Juve lasci ancora punti per strada. L’ultima volta che ho incontrato Zlatan Ibrahimovic era un Catania-Milan di 8 anni fa, la qualità non è cambiata”. FOTO: Instagram Gomez L'articolo Gomez: “Il Milan è veramente ... Leggi su alfredopedulla

DaniloBatresi : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gomez non molla il sogno Scudetto: 'Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Atalanta, Gomez a Sky: 'Il Milan post lockdown è una bella sorpresa' - milansette : Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - PianetaMilan : Prima di #MilanAtalanta, il Papu #Gomez ha parlato anche del lavoro di #Pioli e delle qualità di #Ibrahimovic ?????? - FeliceAquila : @AlbertoBagnai Il montaggio analogico con Peter Gomez è tanta roba però... ?????? -