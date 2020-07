Fase 3: Meloni a Napoli, 'governo fa chiudere attività e dice cavatela da soli' (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli, 24 lug. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia a Napoli per dare voce agli artigiani, ai commercianti, alle partite Iva, ai professionisti, ai tanti, troppi, italiani dimenticati dalle politiche di un governo che era troppo occupato a spartirsi le poltrone, i Consigli di amministrazione, le consulenze nei ministeri per rendersi conto che in Italia si rischiano milioni di nuovi disoccupati. Persone che fino a ieri lavoravano con le loro energie, che hanno dovuto chiudere perchè sono state costrette dai decreti del governo, alle quali il governo ha detto cavatela da soli". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fdi, partecipando nel capoluogo campano ad un flash mob delle partite Iva. "Crediamo -aggiunge- che si possa e si ... Leggi su iltempo

