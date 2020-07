Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 119 (+1 da ieri) (Di venerdì 24 luglio 2020) Trieste, 24 lug – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119, una in più di ieri. Due pazienti risultano ricoverato in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 5 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.368: 1.412 a Trieste, 1.014 a Udine, 720 a Pordenone e 222 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti ... Leggi su udine20

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Coronavirus: Udinese rimborsa abbonati con voucher Richieste da mercoledì prossimo… - Ansa_Fvg : Coronavirus: Udinese rimborsa abbonati con voucher. Richieste da mercoledì prossimo fino al 10 settembre #ANSA - Giangi741 : Anticipare all'improvviso i saldi il weekend che le città si svuotano: governo degno di Paperopoli #25luglio #coronavirus #Estate2020 #fvg - GBBauditor : RT @pordenoneoggi: Coronavirus, aumentano i contagi in Fvg. 5 nuovi positivi - pordenoneoggi : Coronavirus, aumentano i contagi in Fvg. 5 nuovi positivi -