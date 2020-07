Cellino: “Balotelli? Ha sbagliato lui e ho sbagliato io. Retrocessione? Un mio fallimento personale” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Corriere Brescia intervista il presidente del club locale, Massimo Cellino. Annuncia l’addio di Sandro Tonali e ammette di aver commesso degli errori. Sulla Retrocessione del Brescia: “Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale“. Su Balotelli. “Questa squadra aveva la sua forza nel gruppo e nell’entusiasmo. Quell’alchimia è stata distrutta, avrei dovuto proteggerla. Ho inseguito una stella e così ... Leggi su ilnapolista

