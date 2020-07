Caserma Piacenza: azzerati i vertici, i carabinieri si difendono (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiamano tecnicamente 'trasferimenti', ma di fatto rappresentano il punto a caratteri cubitali che l'Arma vuole mettere sulla cupa storia della Caserma Levante per riappropriarsi del suo orgoglio. Il Comandante Generale ha disposto il trasferimento dei vertici locali, così a partire da oggi lasciano l'incarico il comandante provinciale Stefano Savo, quello del reparto operativo Marco Iannucci e la guida del nucleo investigativo, Giuseppe Pischedda. I tre non sono indagati ma la decisione è stata presa, viene spiegato, "da un lato per garantire il sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio, dall'altro per recuperare il rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Arma". In attesa che gli esperti del Ris cerchino nei prossimi giorni eventuali tracce biologiche lasciate anche dai presunti ... Leggi su agi

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - HuffPostItalia : 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata - wireditalia : Le parole del capo dell'Arma e la retorica sulle “mele marce” non bastano più: i luoghi di polizia, dalle caserme c… - Lucia05149332 : RT @Agenzia_Italia: L'Arma azzera i vertici di Piacenza. La difesa dei carabinieri tra le lacrime - umbertosecondo : RT @Corriere: Piacenza, i festini con le escort dentro la caserma e l’appuntato con lo champagne in piscina -