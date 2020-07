Antartide: scoperta fuga di gas metano, situazione preoccupante (Di venerdì 24 luglio 2020) Un team di scienziati dell’Università dell’Oregon negli Stati Uniti ha scoperto che sotto l’Antartide vi è una fuga di gas metano attiva. I ricercatori che stanno studiando il fenomeno si dicono preoccupati in quanto il gas andrebbe ad alimentare il riscaldamento globale con l’effetto serra già influenzato dai cambiamenti climatici. fuga di gas metano in Antartide L’articolo sulla scoperta “Livestock and climate change: impact of livestock on climate and mitigation strategies” pubblicato su Animal Frontiers afferma che il metano è un gas molto più potente dell’anidride carbonica CO2 (28 volte). Quindi la continua fuoriuscita del metano potrebbe ... Leggi su quotidianpost

