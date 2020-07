Ancora speranze per bonus matrimonio 2021? Che fine ha fatto l’emendamento (Di venerdì 24 luglio 2020) Si era parlato del bonus matrimonio 2021 nel mese di giugno (vi avevamo fornito in questo articolo tutti i dettagli fino a quel momento emersi), salvo poi non saperne più nulla fino ad oggi: stando a quanto si evince da 'ilreporter.it', l'emendamento in questione non è stato approvato, tanto da non figurare nel testo definitivo del Decreto Rilancio. In sede di Commissione Bilancio della Camera la proposta era stata presentata prevedendo la detrazione del 25% per i costi sostenuti (ristorazione o catering, wedding planner, fiori, abiti, trucco e acconciatura e servizi fotografico) nel convolare a nozze l'anno prossimo, per un massimo di 25 mila euro. In altre parole, si mirava ad uno sconto fiscale per poter scaricare dalla dichiarazione dei redditi all'incirca un quarto delle spese effettuate, sia per la cerimonia che ... Leggi su optimagazine

Bergamo è al primo posto della classifica provvisoria dei «Luoghi del cuore» del Fai in Lombardia e terza a livello nazionale con 7.778 voti dopo Reggello (Firenze) - 9.858 voti - e Gravina di Puglia ...

L’epidemia di coronavirus in Italia non ha ancora cessato di diffondersi, e continuano ad emergere quasi su base quotidiana nuovi focolai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Massimo Galli, ...

Bergamo è al primo posto della classifica provvisoria dei «Luoghi del cuore» del Fai in Lombardia e terza a livello nazionale con 7.778 voti dopo Reggello (Firenze) - 9.858 voti - e Gravina di Puglia ...