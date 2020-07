Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo che sta flagellando il Nord: la linea temporalesca si muove verso Est [LIVE] (Di venerdì 24 luglio 2020) Allerta Meteo – È in atto un maltempo intenso su molti settori del Nord. Il cavo instabile cui sono associati imponenti fronti perturbati, sta transitando sul Nord Italia, disseminando rovesci e temporali spesso forti e violenti su molte aree. Particolarmente colpita nella seconda nottata e prima mattinata la Lombardia, specie i settori centro-settentrionali, con nubifragi diffusi e quantitativi davvero importanti spesso ci 40/50 ma fino a 80/90 mm o anche oltre, sino a ora. Inevitabili, naturalmente, i danni e disagi conseguenti, per allagamenti e anche per forti grandinate. Come previsto da questa redazione, un forte nubifragio si è abbattuto anche su Milano dove è esondato il Seveso provocando estesi allagamenti e ingenti disagi. Ma ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Meteo Allerta temporali su Emilia Romagna e Lombardia. Precipitazioni sparse anche su Liguria, Veneto e Friuli V.G… - JustOut1982Jatz : RT @alfox1982: Come non detto: serata annullata per allerta meteo. ???? - alfox1982 : Come non detto: serata annullata per allerta meteo. ???? - greenstyleit : Allerta meteo a Milano, bomba d’acqua fa esondare il Seveso - JustOut1982Jatz : Serata annullata per allerta meteo. ?? -