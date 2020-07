Alba Parietti irriconoscibile: taglio di capelli estremo, la [FOTO] spiazza i fan (Di venerdì 24 luglio 2020) Alba Parietti è sempre più incantevole. La conduttrice televisiva, negli ultimi giorni, ha postato una serie di scatti che la ritraggono con un taglio di capelli audace ma che le sta divinamente. La donna, infatti, ha deciso di dare un’ulteriore accorciata alla sua chioma, con un look sbarazzino dalla lunghezza ridotta ai minimi termini. Qualche colpo di sole più chiaro, capace di illuminarle il volto già delicatamente abbronzato. Merito di qualche giorno di relax che la Parietti sta passando a Ibiza, in una casa che – confessa – adora. E che in questo periodo si sta rivelando una vera e propria fortuna. I commenti al nuovo look Il cambio di look sfoggiato da Alba Parietti non è passato inosservato ai suoi fan, che ... Leggi su velvetgossip

lasara_81 : Alba Parietti ha commentato l'addio fra Belen e Stefano ?????????? Si volaaaaa???????????? #TemptationIsland - Sashka10774 : RT @gurutechit: @LucaBizzarri @zaytsev - gurutechit : @LucaBizzarri @zaytsev - __davidxx__ : Comunque ho lo stesso taglio di Alba Antonella Parietti - MindfulnessZen2 : E' stata curata a Pavia con il Plasma -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Qui era una bambina, oggi è una delle showgirl più... CheNews.it Alba Parietti cambia look, addio alla lunga chioma: le foto su Instagram

Alba Parietti stupisce i fan, cambiando totalmente look: abbandonata la lunga chioma castana che l’ha sempre caratterizzata, nell’ultimo periodo sta sfoggiando su Instagram un taglio corto che le rega ...

VIDEO - Gli errori possono ripetersi. Si narra un tempo eroico...

“Il tempo tragico ed eroico che ha messo fine allo Stato fascista ha per protagonisti uomini e donne capaci della decisione estrema di conquistare, anche con le armi, una libertà per molti sconosciuta ...

Alba Parietti stupisce i fan, cambiando totalmente look: abbandonata la lunga chioma castana che l’ha sempre caratterizzata, nell’ultimo periodo sta sfoggiando su Instagram un taglio corto che le rega ...“Il tempo tragico ed eroico che ha messo fine allo Stato fascista ha per protagonisti uomini e donne capaci della decisione estrema di conquistare, anche con le armi, una libertà per molti sconosciuta ...