A Quiet Place 2, Top Gun: Maverick e Spider-Man 3 slittano al 2021 (Di venerdì 24 luglio 2020) Sony e Paramount Pictures hanno deciso di rinviare le date di uscita di film attesissimi come Spider-Man 3, A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick Seguendo la scia tracciata da Disney, che ha rinviato l’uscita di Avatar, Star Wars e Mulan, anche Sony e Paramount Pictures hanno optato per una modifica del proprio calendario, rinviando film molto attesi. La Paramount, tramite Chris Aronson, ha comunicato che la scelta è stata presa perché si considera essenziale vivere l’esperienza cinematografica sul grande schermo e la situazione attuale rende impossibile rispettare le tempistiche annunciate in precedenza per la distribuzione. A Quiet Place 2, Top Gun: Maverick e Spider-Man 3: quando arriveranno? E così A ... Leggi su tuttotek

