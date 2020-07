Zenga: “Siamo stanchi, oggi un rigore netto non dato” (Di venerdì 24 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Cagliari Zenga ha commentato la sconfitta contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto un bellissimo gol su punizione. C’è un episodio che è un rigore netto. Siamo abbastanza stanchi adesso, con l’Atalanta ci hanno annullato un gol per un tocco di braccio ininfluente, a Firenze invece ci hanno annullato un gol per fuorigioco di due millimetri. Il braccio di Milinkovic oggi era largo e meritavamo il rigore con le regole attuali. Ho detto che chi ha inventato questa regola qua ama il calcio balilla. Ma qui il braccio è largo, era da andare a vedere al VAR. In Sassuolo-Milan hanno dato un rigore molto ... Leggi su alfredopedulla

