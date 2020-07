USA-Cina: continuano le tensioni, i mercati tremano (Di giovedì 23 luglio 2020) Aumentano le tensioni tra USA e Cina, l’amministrazione americana chiude il Consolato cinese di Houston e la Cina minaccia ritorsioni Non si placano le tensioni tra USA e Cina e a risentirne sono sopratutto i mercati. I rapporti tra Pechino e Washington hanno subito un’ulteriore battuta d’arresto questa settimana. L’amministrazione americana infatti ha accusato due hacker cinesi di aver rubato informazioni riguardanti il vaccino anti-Covid da numerose aziende. Gli americani sostengono che il furto sia avvenuto a scopo di lucro e sia stato progettato dal Governo asiatico. Così il governo americano ha disposto l’ordine di chiusura del Consolato cinese di Houston, in modo da proteggere la proprietà intellettuale e i dati dei privati cittadini. La ... Leggi su zon

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - GrimoldiPaolo : Bel pezzo sulla patriota USA che ha messo in imbarazzo Conte e i 5stelle/5G sul rapporto con Huawei e Cina. Si parl… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - RitaccoAlessan1 : RT @gr_grim: Questa è una palese menzogna. Sia gli USA che la Cina hanno immesso massicci stimoli nell'economia tramite l'intervento delle… - gabiravanelli : RT @gr_grim: Questa è una palese menzogna. Sia gli USA che la Cina hanno immesso massicci stimoli nell'economia tramite l'intervento delle… -