Udinese Juventus, Sarri: “Siamo tutti più stanchi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Udinese Juventus – Un gol di Fofana nel recupero regala la vittoria ai padroni di casa e rinvia la festa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. Il gol del francese e quello di Nestorovski ribaltano il ospite di De Ligt ed archiviano il discorso salvezza. Doccia gelata, dunque, per Ronaldo e compagni che cercheranno, così di festeggiare il titolo nella prossima gara in programma domenica alo Stadium contro la Sampdoria. Udinese Juventus: le parole di Sarri “Negli ultimi tempi è così per tutti. Abbiamo perso ordine e abbiamo portato la partita su un binario pericoloso e poi l’abbiamo persa al 93’ per volerla vincere a tutti i costi – ha detto Sarri a Sky Sport-. Pjanic ha un ... Leggi su juvedipendenza

