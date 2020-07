Udinese-Juventus 2-1, le pagelle bianconere: magister de Ligt, Ramsey al limite del disastroso (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus non sfrutta il match point e perde, a sorpresa, all'ultimo respiro contro l'Udinese. Festa per il nono Scudetto consecutivo rimandata. Szczesny 6 - Non viene quasi mai impensierito dall'Udinese nel primo tempo. L'unica occasione dei bianconeri friulani, infatti, è l'autogol tentato da Danilo. Nel secondo, invece, è bravo su Nestorovski e nelle uscite basse. Non può nulla sul gol del pareggio. Danilo 5,5 - Comincia male. Durante i primi minuti, infatti, nella stessa azione commette... Leggi su 90min

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - matx62 : RT @ActuFoot_: ?? But de Fofana ! Quel festival solitaire ! UDINESE 2-1 JUVENTUS - LucaRovisoINTER : RT @Udinese_1896: #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? -