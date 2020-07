Udinese, Gotti: “Vittoria inaspettata con la Juve essendo stanchi e con molti assenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, commenta il successo della sua Udinese contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Non mi aspettavo di vincere, la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto di tutto per farcela: era difficile immaginarselo tra assenze e stanchezza. Si sono aggregati anche chi era acciaccato, ce la siamo guadagnato completamente. Quando giochi contro la Juve, fai ciò che ti viene concesso dagli avversari: ci sono momenti in cui schiaccia e devi fare incudine, altri invece in cui puoi fare martello. Facendo un’analisi generale, questa squadra meritava una classifica diversa. Abbiamo lasciato tanti punti nel finale, in diverse gare abbiamo creato più di quanto raccolto, questa sera c’è stata una nemesi: ... Leggi su itasportpress

