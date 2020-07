Ti amo (Di giovedì 23 luglio 2020) Di Vincenzo Calafiore 24 Luglio 2020 Udine (Italia) (17-08-19 L.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata ) Non è poi così difficile amare una donna, se è la compagna di viaggio, l’amica di sempre,il desiderio e la dolcezza , se è marea capace anche di lasciarti in secca o portarti in alto mare. La Donna è quello che manca, quello che non c’è, ecco perché bisogna averne cura e attenzione, dedizione, darle amore piuttosto che violenza o sopraffazione, darle la libertà come fosse una farfalla. Ecco perché – – ! di un amore più grande di me, forse unico, così… con tutto quel mio mare sempre in movimento che mi porta ovunque tu sei, ovunque tu sei, nella mia mente, nel mio cuore, nell’anima. ... Leggi su laprimapagina

ebuenfil : #diadelperro. Amo a mi perrita - Benji_Mascolo : La mia ragazza ha imposto questa regola dove ogni volta che dico qualcosa di negativo su me stesso (es.: “odio la m… - Corriere : Foto di abusi sul telefono del figlio: «L’ho denunciato perché lo amo» - Naninebhen : RT @AraozJuli: Jajajajsjsjsj las prioridades de esta provincia AMO - unalternagi : @bewarding AMO UM SQUAAAAAAAAAAAD -

Ultime Notizie dalla rete : amo Foto di abusi sul telefono del figlio 13enne: «Lo amo, ma ho denunciato tutto» Corriere della Sera La stoccata della Clerici alla Isoardi: "Deve trovare la sua trasmissione"

I giochi per la nuova stagione Rai sono ormai fatti. Come ogni anno, tra malcontenti e delusioni, c'è chi entra e c'è chi esce. Tra le new entry, che in realtà non sono novità ma graditi ritorni, dell ...

Giulia Penna, star dei social: «La mia estate con Bacio a distanza»

Tra i giovani personaggi più seguiti sui social – oltre 1,2 milioni di followers su Tiktok e 1,3 milioni su Instagram – Giulia Penna presenta il suo singolo estivo intitolato ‘Bacio a distanza’. “È un ...

I giochi per la nuova stagione Rai sono ormai fatti. Come ogni anno, tra malcontenti e delusioni, c'è chi entra e c'è chi esce. Tra le new entry, che in realtà non sono novità ma graditi ritorni, dell ...Tra i giovani personaggi più seguiti sui social – oltre 1,2 milioni di followers su Tiktok e 1,3 milioni su Instagram – Giulia Penna presenta il suo singolo estivo intitolato ‘Bacio a distanza’. “È un ...