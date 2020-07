Tenta di buttarsi dal cornicione dell’Inps: salvato dalla polizia (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella mattinata odierna, a Terracina (LT), personale del locale Commissariato di P.S. è intervenuto presso la locale sede INPS, ove era stata segnalata una persona che minacciava propositi suicidi. Era stato lo stesso uomo ad aver poco prima segnalato, personalmente all’operatore del 113, di trovarsi sul cornicione della palazzina che ospita l’ufficio di previdenza, minacciando di suicidarsi lanciandosi nel vuoto. Sul posto, gli agenti intervenuti sono riusciti a distrarre l’uomo e, una volta afferrato, lo portavano in salvo all’interno dell’edificio. Le cause del gesto disperato sarebbero riconducibili a problemi personali, occupazionali ed economici. Tenta di buttarsi dal cornicione dell’Inps: salvato dalla polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

