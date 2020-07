Soldi dall’Europa, inizia la corsa ai fondi (Di giovedì 23 luglio 2020) La torta di dividere è grossa e ognuno pretende la propria fetta. Abbastanza per sollevare gli appetiti un po’ di tutti, che siano legittimi o meno. Il premier è tornato dalla sua battaglia, al suo rientro ha trovato la solita dose di critiche e di ovazioni. La torta è grossa: 209 miliardi, il 70% da … L'articolo Soldi dall’Europa, inizia la corsa ai fondi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

TizianaFerrario : La #Meloni non è contenta perchè i soldi dell'Europa arriveranno solo nel 2021.Certo se non fossimo in Europa non a… - TizianaFerrario : ma come suonano vuote e stonate le parole di una certa opposizione che si lamenta dell'accordo raggiunto in Europa.… - LegaSalvini : Il Recovery Fund non risolverà i nostri problemi. I soldi promessi dall'Europa forse arriveranno fra un anno, quand… - maxdercole : @MolinariRik Sicuramente era meglio uscire dall'Europa e stampare soldi - ottonieri : Avere i soldi dall'Europa è stato difficile, ma fare le riforme richieste, e farle bene, potrebbe essere quasi impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldi dall’Europa Brexit sempre più vicina: quale futuro per i traffici commerciali Ue-Gb Policymakermag